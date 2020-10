Juventus-Milan Primavera: i rossoneri oggi affronteranno la Juventus per la terza giornata di campionato: segui la cronaca del match LIVE

Con tre punti in due giornate, ma reduci dal successo ai rigori contro il Monza in Coppa Italia, il Milan si appresta oggi ad affrontare i pari età della Juve attualmente terzi in classifica a quota quattro punti.

Juventus-Milan Primavera LIVE

La cronaca testuale avrà inizio alle ore 13.

Juventus-Milan Primavera 0-0, tabellino LIVE

Juve Primavera (4-2-3-1): Garofani; Leo, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Barrenechea; Sekulov, Bonetti, Iling; Da Graca. A disposizione: Senko, Raina, Nzouango, Mulazzi, Pisapia, Turicchia, Omic, Cerri, Cotter, Malvano, Hasa, Verduci. Allenatore: Bonatti

ARBITRO: Marini (Trieste)

Formazioni ufficiali

Dove seguirla in streaming e diretta tv

Il match del campionato giovanile tra Juventus e Milan è in programma oggi 3 ottobre alle ore 13.00 a Vinovo. Il match sarà visibile in diretta in chiaro su Sportitalia, canale 225 di Sky e 60 del digitale terrestre.