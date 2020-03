Juventus-Milan: Pioli prova Paquetà esterno destro

In vista di Juventus-Milan di domani sera Stefano Pioli starebbe pensando ad una diversa disposizione di alcuni interpreti come Paquetà

Oggi rifinitura alle ore 14.30 per il Milan nel centro sportivo di Milanello con Stefano Pioli che in vista della gara di domani sera contro la Juventus dovrà ridisegnare obbligatoriamente il proprio undici titolare vista la triplice squalifica di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

Se per sostituire Ibra la scelta più logica dovrebbe portare alla presenza di Rafael Leao dal primo minuto, per Theo Hernandez è attualmente in corso un ballottaggio tra Laxalt e Davide Calabria mentre a centrocampo Lucas Paquetà è stato provato esterno destro in pole rispetto a Saelemaekers.