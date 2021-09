Juventus Milan: ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Juventus Milan 1-1: i rossoneri strappano un ottimo punto allo Stadium, ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi in edicola questa mattina

Juventus Milan 1-1: il migliore in campo è Brahim Diaz (7) «Fisico inversamente proporzionale alla personalità. Comincia con una mezza rouleta, omaggio a Zizou, mette idee tra le linee, non perde il duello tra 10». Come lo spagnolo bene anche Rebic (7), in gol per la seconda volta allo Stadium in due stagioni.

Buona prova per Kalulu, Bennacer, Tonali, Maignan e Tomori (6,5). Sufficienza per Kjaer, Romagnoli e Florenzi (6). Non sufficiente Saelemaekers, Leao e Theo Hernandez (5,5). Male Kessie (5), il peggiore.