Juventus Milan, i calci di rigore sono un problema! Statistica negativa

Juventus Milan, prosegue la statistica impietosa sui calci di rigore: nell'ultimo anno cinque errori e…

Il pareggio a reti bianche contro la Juventus ha messo in luce una drammatica verità per il Milan di Massimiliano Allegri: la squadra non ha un rigorista affidabile. Negli ultimi dodici mesi, la statistica è impietosa: i rossoneri hanno fallito 5 rigori sui 7 calciati, trasformando quello che dovrebbe essere un gol quasi certo in un momento di angoscia e, troppo spesso, in punti decisivi persi.

L’errore di Christian Pulisic contro la Juventus, l’ultimo di una serie nefasta, ha privato il Milan di una vittoria di platino, confermando una crisi di nervi dagli undici metri che non accenna a diminuire.

L’Emergenza si Aggrava: Gli Errori non Sono più in Rosa

Il problema non è solo tecnico o psicologico, ma anche di leadership: chi deve prendersi questa responsabilità? L’elenco dei tiratori incappati nell’errore nell’ultimo anno è preoccupante, soprattutto perché alcuni di loro non sono nemmeno più in squadra.

Due dei giocatori che hanno contribuito a questa media disastrosa non vestono più il rossonero: il difensore Theo Hernández, passato all’Al-Hilal, e l’attaccante Tammy Abraham, tornato alla Roma e poi ceduto in prestito al Beşiktaş. La loro uscita dal Milan, voluta dal club con il placet del DS Igli Tare, pur liberando spazio, ha lasciato un vuoto di esperienza nell’esecuzione dei tiri dal dischetto.

Oggi, la responsabilità ricade su pochissimi:

Christian Pulisic : Dopo l’errore di Torino, la sua fiducia è al minimo storico.

: Dopo l’errore di Torino, la sua fiducia è al minimo storico. Santiago Giménez: Pur avendolo procurato, anche l’attaccante messicano ha un errore recente sulla coscienza.

Allegri Cerca il Leader

La gestione dei rigori riflette una tensione psicologica che Allegri è chiamato a sciogliere. Ogni penalty è un’occasione persa che incide direttamente sulla classifica, come dimostrato sia a Torino che in altre partite cruciali della stagione passata.