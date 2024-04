Juventus Lazio 2-0, Chiesa e Vlahovic: Allegri torna a sorridere. Il tabellino del match di Coppa Italia

La Juventus torna a vincere. Lo fa in Coppa Italia battendo la Lazio di Tudor per 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic.

La banda di Allegri scesa a 6 punti dal Milan in campionato, si porta avanti in vista della semifinale di ritorno. Il tecnico scaccia per il momento le voci di un possibile esonero in vista dei prossimi match di campionato.