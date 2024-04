Juventus in crisi? Allegri non ha dubbi: «Abbiamo sbagliato le ultime partite. Adesso…». Le parole dell’allenatore bianconero

Massimiliano Allegri ha concesso un’intervista a Dazn prima di Juve-Fiorentina. Le parole sull’ultimo periodo di risultati negativi che hanno permesso ai rossoneri di superare i bianconeri.

IMPORTANZA DEL CARATTERE – «La squadra si è sempre allenata bene. Abbiamo sbagliato le ultime in campionato. Stasera è difficile, la Fiorentina gioca bene. Serve una partita giusta sotto tutti i punti di vista».

YILDIZ – «E’ un giocatore simile a Chiesa come caratteristiche, gioca tra le linee. In questo momento è un buon cambio avendo fuori Milik, è normale che in panchina qualcuno lo devo portare».