Juventus, Allegri: «Secondo posto sul campo, consolidiamolo»

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri analizza la situazione di classifica dei suoi. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Per l’Europa League siamo ai quarti di finale ed è ancora lunga, in Coppa Italia abbiamo solo l’Inter davanti. In campionato abbiamo fatto 56 punti, l’obiettivo è consolidare questo secondo posto sul campo che fino a questo momento ci siamo conquistati e migliorare la classifica di punti dell’anno scorso. Nel calcio quello che è stato fatto rimane, non si cancella, ma domani si ricomincia da 0-0. Non possiamo pensare perché abbiamo vinto a Milano che la stagione sia finita e tutto sia risolto. Assolutamente».