Juventus, accolto il ricorso del Procuratore Federale: squalifica per Buffon

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale. Un turno di squalifica per blasfemia per Buffon

Una giornata di squalifica per Gianluigi Buffon. La Corte Federale d’Appello ha accolto il ricorso della Procura della FIGC.

Il portiere della Juventus è stato sanzionato con un turno di stop per aver pronunciato una frase blasfema. Un’altra tegola per il portierone alle prese con i pensieri sull’addio alla Juve a fine stagione. Per Gigi si prospetta il ritiro a meno di un’offerta di un top club per giocare titolare.