Juve Parma 2-0: Vlahovic entra, segna e lancia un messaggio al Milan. Il resoconto del match

Juve Parma 2-0: i bianconeri di Tudor battono i ducali grazie alle reti di David e Dusan Vlahovic. Il serbo lancia un messaggio al Milan

Un debutto di campionato dal sapore agrodolce per la Juventus di Igor Tudor, che ha sconfitto il Parma per 2-0 in una partita equilibrata e decisa solo nella ripresa. Tuttavia, il protagonista assoluto della serata non è stato il marcatore del primo gol, ma un giocatore entrato a partita in corso e contestato da una parte della tifoseria: Dusan Vlahovic.

La risposta di Vlahovic: il gol, l’esultanza e il possibile futuro al Milan

La serata di Vlahovic è stata un condensato di emozioni contrastanti, un vero e proprio ottovolante psicologico. Schierato inizialmente in panchina a favore di un Jonathan David in grande spolvero, il centravanti serbo ha visto i suoi compagni lottare per sbloccare il risultato. Il primo tempo si è chiuso a reti bianche, ma nella ripresa è stato proprio David a rompere l’equilibrio al 59′, con un’azione da vero finalizzatore. Un gol che ha spianato la strada alla vittoria bianconera.

Il momento che ha infiammato l’Allianz Stadium, però, è arrivato solo a dieci minuti dalla fine. Vlahovic è subentrato a David all’80′ e ha impiegato solo quattro minuti per lasciare il segno. Nonostante i fischi di una parte del pubblico che non gli ha perdonato le sue recenti prestazioni, il serbo ha trovato la forza di reagire. All’84′, su un assist perfetto, ha insaccato la palla in rete con una precisione chirurgica. Ma l’immagine più forte della serata è stata la sua esultanza. Con uno sguardo fiero e provocatorio, Vlahovic si è rivolto verso la Curva, come a dire: “Sono ancora qui, e sono io a decidere il mio destino”.

Le voci di mercato: l’asse Torino-Milano e le mosse di Allegri e Tare

Questo gol non è solo una liberazione, ma anche un chiaro messaggio di mercato, soprattutto al calciomercato Milan. I rossoneri, ora guidati da mister Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo direttore sportivo, sono da tempo alla ricerca di un attaccante di alto livello e Vlahovic rimane una delle opzioni più concrete. Sebbene il Milan stia trattando anche per Conrad Harder, la tentazione di fare un’offerta per Vlahovic resta forte. Il gol contro il Parma non fa altro che aumentare l’interesse e, di conseguenza, il valore del giocatore.

La partita, arbitrata da Marcenaro, ha visto anche l’espulsione di Cambiaso e diverse ammonizioni, tra cui quelle di Gatti e dell’allenatore Tudor per la Juventus, e di Suzuki e Sorensen per il Parma. L’ingresso di giocatori chiave come Koopmeiners e Joao Mario ha dato ulteriore solidità alla Juventus, che ha gestito il risultato fino al fischio finale.