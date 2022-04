Bergonzi: «Zakaria-Bastoni? Non c’è nulla. Bisogna fischiare solo i falli importanti»

Mauro Bergonzi, ex arbitro ed ora moviolista, ha rilasciato delle dichiarazioni spiazzanti sugli episodi da moviola di Juve Inter

«No, non c’era nessun rigore. Quello che mi viene in mente è Morata che scivola, Vlahovic pure. Quello di Bastoni su Zakaria? Lì probabilmente nel momento in cui l’arbitro fischia può vedere al Var se era dentro o fuori, ma non hai la certezza che sia dentro l’area. Anche lì è stato fischiato un fallo… Il contrasto non si capisce bene al 100% se era dentro o no all’area, neanche al Var lo hanno capito e si è tenuto quello deciso dall’arbitro. Anche qui però è un contrasto di gioco, non c’è nulla. In area bisogna fischiare falli importanti, se no i giocatori se ne approfittano».