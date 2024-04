Juve Fiorentina 1-0, i bianconeri tornano alla vittoria e si rimettono in scia del Milan: ecco com’è andata la gara del 31° turno di Serie A

Finisce qui Juve Fiorentina. La squadra di Massimiliano Allegri torna alla vittoria in campionato e lo fa in casa contro i toscani per 1 a 0. A decidere il match della 31^ giornata del campionato di Serie A il gol di Federico Gatti.

I bianconeri restano così in scia del Milan a sei punti dal secondo posto dei rossoneri.