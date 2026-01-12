News
Juve Cremonese 5-0: Spalletti non si ferma più, bianconeri ad un punto dal Milan. Il resoconto del match
Juve Cremonese 5-0: la squadra di Luciano Spalletti travolge gli ospiti e si porta ad un solo punto dal Milan in classifica
La Juventus risponde presente e lancia un messaggio fortissimo al campionato. Nel posticipo che chiude la 20ª giornata, i bianconeri travolgono la Cremonese con un perentorio 5-0, accorciando le distanze in classifica e confermandosi in uno stato di forma smagliante.
Juve Cremonese 5-0, la cronaca: un dominio bianconero dal 1′
La squadra di casa ha messo in ghiaccio la partita già nel primo tempo, sfruttando episodi e giocate di alta classe:
- Avvio fulmineo: Al 11′ la sblocca Bremer, fortunato nel deviare una conclusione al volo di Miretti nata da una punizione di Yildiz. Solo 4 minuti dopo, Jonathan David raddoppia in diagonale al termine di una ripartenza perfetta orchestrata da Thuram.
- Protagonista Yildiz: Il talento turco sigla il 3-0 al 35′, ribadendo in rete dopo che Audero gli aveva parato un calcio di rigore.
- Ripresa accademica: Nella seconda frazione sale in cattedra Weston McKennie. L’americano propizia prima l’autogol di Terracciano e poi firma la doppietta personale (il gol del definitivo 5-0) con un colpo di testa imperioso su cross dell’ex rossonero Kalulu.
Riflessi sul Milan e sul mercato
Questo risultato mette pressione al Milan di Allegri, che ora vede la Juventus avvicinarsi minacciosamente in classifica. Inoltre, la prestazione dominante dei bianconeri potrebbe irrigidire ulteriormente la posizione della dirigenza juventina sul mercato:
- Caso Gatti: Con una difesa così solida e un ambiente entusiasta, la volontà di Federico Gatti di restare a Torino (come riferito da Moretto) trova ulteriore forza.
- Lo scambio Loftus-Cheek: La Juve sembra aver trovato l’equilibrio perfetto a centrocampo con Miretti e Thuram, rendendo lo scambio con l’inglese del Milan una pista che necessita di nuove conferme tecniche.