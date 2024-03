Juve, il calendario fa paura. Non solo il Milan, la Champions ora è a rischio!

Juve, il calendario fa paura. Non solo il Milan, la qualificazione alla prossima Champions League ora è a rischio!

Momento di assoluta difficoltà per la Juve di Massimiliano Allegri, che si trova ancora seconda ma ad un solo punto di vantaggio sul Milan: le squadre che rincorrono per un posto in Champions League si sono avvicinate ed il calendario non aiuta.

La qualificazione Champions è ancora al sicuro, ma il distacco dalla Roma quinta è sceso a 10 punti e sono in arrivo scontri diretti pesanti. Atalanta, Genoa, Lazio, Fiorentina, Torino, Cagliari e Milan: va protetto il +10 punti per il posto Champions. A fine stagione anche lo scontro diretto con i giallorossi, all’Olimpico.