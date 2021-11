Julio Cesar: «Tatarusanu ha fatto una grande parata su De Paul»

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter e oggi opinionista per Amazon Prime, ha fatto i complimenti a Tatarusanu per la parata su De Paul

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter e oggi opinionista per Amazon Prime, ha parlato nell’intervallo della gara tra Atletico Madrid e Milan. In particolare, il brasiliano ha fatto i complimenti a Tatarusanu per la parata fatta a gioco fermo su De Paul ad inizio primo tempo:

«Tatarusanu aveva fatto una bellissima parata, era fuorigioco ma dobbiamo fargli i complimenti comunque».