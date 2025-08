Jovic, l’ex Milan riparte dalla Spagna! Accordo concluso e firma in arrivo. I dettagli

Jovic, l’ex attaccante del Milan è ormai destinato al Real Oviedo: indiscrezione dalla Spagna, a breve la firma del contratto

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e movimenti inattesi. Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni è quello di Luka Jovic, l’attaccante serbo che, dopo la scadenza del suo contratto con il Milanlo scorso 30 giugno, è attualmente svincolato. Le ultime indiscrezioni, riportate con forza da Radio Marca, lo danno vicinissimo a un nuovo capitolodella sua carriera in Spagna, precisamente con il Real Oviedo, club che milita nella Liga spagnola. Una notizia che potrebbe ridare slancio alla carriera di un giocatore dal grande potenziale, spesso espresso solo a sprazzi.

Secondo la fonte spagnola, Jovic è atteso nella città asturiana già la prossima settimana per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento. Questo segnerebbe un ritorno in Spagna per il centravanti, che ha già vestito la maglia del Real Madrid prima della sua avventura milanese. Il Real Oviedo si prepara ad accogliere un giocatore che, nonostante le difficoltà iniziali a esprimere pienamente il suo talento in Serie A, ha dimostrato di poter essere un elemento prezioso per qualsiasi squadra.

La sua esperienza al Milan è stata un percorso a due facce. Arrivato con l’etichetta di “bidone” dopo le deludenti stagioni al Real Madrid, Jovic ha saputo ritagliarsi un suo spazio. Nelle due stagioni trascorse in maglia rossonera, ha offerto un buon apporto, soprattutto quando subentrato a partita in corso nel suo primo anno. La sua capacità di incidere dalla panchina è stata spesso apprezzata, fornendo nuove energie e soluzioni offensive.

Il finale della scorsa stagione lo ha visto protagonista di una crescita significativa, diventando un elemento importante per il tecnico Sergio Conceição. Questa rinascita ha culminato in momenti memorabili per i tifosi milanisti. Su tutti, spicca la doppietta segnata nel derby di ritorno di Coppa Italia, una partita vinta dal Milan con un netto 3-0 che resterà impressa nella memoria collettiva. In totale, Jovic ha messo a segno 13 reti in 47 partitecon la maglia rossonera, un bottino che, seppur non eccezionale, testimonia la sua presenza costante nel tabellino dei marcatori.

Mentre Jovic si prepara a una nuova avventura, il Milan prosegue la sua opera di costruzione per la prossima stagione. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, i rossoneri stanno plasmando una squadra in grado di competere su tutti i fronti. L’uscita di Jovic, seppur a parametro zero, libera uno slot e permette al club di concentrarsi su nuovi obiettivi per rinforzare l’attacco. Il futuro di Jovic, invece, sembra ora tingersi di bianco e blu, i colori del Real Oviedo, dove spera di ritrovare la continuità e la brillantezza che lo avevano portato a essere uno dei talenti più promettenti d’Europa.