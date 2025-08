Jovic, decisione definitiva sul futuro: l’ex Milan firma con loro, oggi l’ufficialità del trasferimento

Jovic, arriva la decisione definitiva sul futuro dell’attaccante ex Milan: il serbo firma con l’AEK Atene, oggi l’ufficialità

L’AEK Atene ha messo a segno un importante colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante serbo Luka Jovic. Un’operazione lampo che ha visto la dirigenza greca volare a Belgrado e fare ritorno in serata ad Atene, portando con sé il giocatore. Jovic ha subito sostenuto le visite mediche e si è recato negli uffici del club per firmare il contratto, completando poi le sessioni fotografiche e video in vista dell’annuncio ufficiale, previsto per la giornata di oggi, martedì 5 agosto. Questo trasferimento segna un nuovo capitolo nella carriera del classe ’97, che si appresta a iniziare una nuova avventura in Grecia.

L’AEK Atene ha dimostrato grande tempismo e determinazione, approfittando di una situazione di stallo che vedeva Luka Jovic in trattativa con il Cruz Azul. Il club messicano non è riuscito a finalizzare la cessione del greco Georgios Giakoumakis, liberando di fatto la strada per l’inserimento di altre squadre. È stato proprio in questo contesto che l’AEK Atene si è inserito con decisione, riuscendo a spuntarla sulla concorrenza e a chiudere l’affare. Una mossa astuta che ha permesso ai campioni di Grecia di rinforzare il proprio reparto offensivo con un attaccante di esperienza internazionale.

Jovic arriva all’AEK Atene dopo aver militato nel Milan per due stagioni. Svincolatosi dai rossoneri lo scorso 30 giugno, il serbo ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi milanisti. In particolare, è stato un elemento prezioso nel suo primo anno, spesso subentrando a partita in corso e garantendo un apporto significativo. La sua importanza è cresciuta ulteriormente nel finale della scorsa stagione, sotto la guida del nuovo allenatore Sergio Conceiçao. I tifosi rossoneri ricorderanno con affetto la sua doppietta nel derby di ritorno di Coppa Italia, una partita vinta dal Milan con un netto 3-0. Complessivamente, Jovic ha messo a segno 13 reti in 47 partite con la maglia del Milan, dimostrando a tratti il suo indiscutibile talento.

Questo trasferimento rappresenta anche un'ulteriore conferma della nuova era in casa Milan. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica come nuovo allenatore del Milan, la squadra rossonera sta delineando una nuova strategia per il futuro. La partenza di Jovic, unita ad altre mosse di mercato, evidenzia la volontà di Tare e Allegri di costruire una squadra in linea con la loro visione, ponendo le basi per un nuovo ciclo vincente.