Jovic, come sta andando l’ex attaccante del Milan all’AEK Atene? Numeri, rendimento e statistiche dell’attaccante serbo

Jovic, ex attaccante del Milan, sta avendo un ottimo rendimento con la maglia dell’AEK Atene: numeri e statistiche

Dopo due anni in maglia rossonera, Luka Jovic ha lasciato l’Italia a parametro zero in estate per cercare serenità e continuità in Grecia. L’attaccante serbo ha accettato l’offerta dell’AEK Atene, una scelta che finora si è dimostrata vincente. L’AEK, infatti, è attualmente in testa alla classifica dopo le prime sei giornate di campionato, con due punti di vantaggio sul PAOK e vanta la miglior difesa con soli 3 gol subiti.

Jovic è arrivato come un rinforzo importante e ha subito ripagato la fiducia. Il suo primo gol con la nuova maglia è arrivato all’esordio assoluto, nel match di ritorno del primo turno di Conference League contro l’Aris Limassol. La sua rete decisiva nel 3-1 finale ai supplementari ha regalato la qualificazione al turno successivo.

I Primi Gol E L’Impatto Di Jovic

Le reti di Luka Jovic non si sono fermate all’Europa. La seconda marcatura è arrivata in campionato, in casa del Kifisa, siglando il momentaneo 2-2 prima del gol vittoria definitivo di Marin (ex Cagliari) nei minuti di recupero.

In totale, l’attaccante serbo ha collezionato due reti in sette presenze complessive tra campionato e Conference League. Un inizio promettente che sembra indicare una ritrovata vena realizzativa per Jovic, che al Milan aveva faticato a trovare spazio a causa di una concorrenza agguerrita.

La Colonia Di Ex Serie A All’AEK Atene

Scorrendo la rosa dell’AEK Atene, allenata dal serbo Marko Nikolic, si notano diversi volti noti del calcio italiano. In porta, i greci possono contare sull’albanese Thomas Strakosha, ex Lazio, affiancato dall’italiano Alberto Brignoli, passato alla storia per il suo incredibile gol di testa segnato al Milan quando vestiva la maglia del Benevento di De Zerbi.

A centrocampo, oltre al croato Razvan Marin (ex Cagliari), spicca la presenza del portoghese João Mario, arrivato dal Besiktas ma con un trascorso all’Inter. L’AEK Atene si configura così come una squadra con un forte trait d’union con la Serie A, rafforzata ora anche dall’esperienza e dai gol dell’ex rossonero Luka Jovic.