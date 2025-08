Jovic, spunta una nuova pretendente per il suo futuro: l’ex Milan è ancora svincolato. Ultimissime notizie sui rossoneri

La situazione di Luka Jovic, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Milanlo scorso 30 giugno, continua a tenere banco sul mercato. Mentre fino a qualche giorno fa il suo futuro sembrava legato al Real Oviedo in Spagna, un nuovo pretendente di spessore si è inserito prepotentemente nella corsa all’attaccante serbo. Secondo quanto riferito dal giornalista greco Giannis Chorianopoulos sulla piattaforma X, si tratta dell’AEK Atene.

Il club greco, campione in carica della sua Super League, sarebbe in un “forte pressing” su Jovic, provando a convincerlo a sposare il progetto. L’AEK Atene è alla ricerca di un attaccante di esperienza e qualità per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione e delle competizioni europee. La prospettiva di giocare in un club ambizioso e con la possibilità di misurarsi a livello internazionale potrebbe risultare allettante per Jovic, che vuole rilanciarsi dopo un periodo di alti e bassi.

L’interesse dell’AEK mette in discussione la precedente trattativa con il Real Oviedo, che sembrava ormai a buon punto. Ora l’attaccante si trova di fronte a un bivio: accettare la proposta di un campionato competitivo ma meno prestigioso come quello spagnolo o tentare l’avventura in Grecia, con l’obiettivo di riportare in alto una squadra di grande tradizione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire dove Jovic deciderà di ricominciare.