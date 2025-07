Jovic, quale futuro per l’ex calciatore del Milan? Il bomber ha in questo momento una grande offerta sul piatto. Le ultimissime

Luka Jovic, l’attaccante serbo attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in rossonero a giugno, è al centro di nuove voci di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, Jovic ha ricevuto un’offerta dal Cruz Azul, uno dei club più importanti del campionato messicano.

Questa proposta dal Messico rappresenta un’opportunità significativa per il futuro professionale del giocatore, che sta valutando con attenzione ogni aspetto. Dopo un periodo difficile in Europa, un cambio di continente potrebbe offrire a Jovic la possibilità di un nuovo inizio e di ritrovare la forma e la fiducia perse.

La decisione di Jovic non è però legata solo a fattori strettamente calcistici. L’attaccante serbo sta tenendo in grande considerazione anche la volontà della sua famiglia. Un trasferimento in un paese così culturalmente diverso come il Messico implica un cambiamento significativo non solo per il giocatore, ma anche per i suoi cari, e questo aspetto pesa molto nella bilancia.

Al momento, Jovic non ha ancora preso una decisione definitiva. La proposta del Cruz Azul è sul tavolo, ma il giocatore si sta prendendo tutto il tempo necessario per ponderare i pro e i contro, considerando sia le prospettive sportive che quelle personali e familiari. La scelta sarà cruciale per la sua carriera, e l’attesa per la sua risposta si fa sempre più palpabile. Che sia il Messico la prossima tappa per rilanciare la carriera di Luka Jovic? Lo scopriremo presto.