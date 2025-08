Jovic, svelata la nuova squadra dell’ex calciatore del Milan: la firma è attesa a brevissimo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sembrava che il futuro di Luka Jovic fosse ormai segnato, con un accordo in dirittura d’arrivo per il suo passaggio al Real Oviedo. L’attaccante serbo, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Milan lo scorso 30 giugno, aveva attratto l’interesse del club spagnolo, ma la situazione ha subito una svolta inaspettata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Jovic ha deciso di rifiutare la proposta dell’Oviedo per un motivo ben preciso: il suo desiderio è quello di continuare la carriera all’AEK Atene. Il club greco ha evidentemente presentato un progetto più convincente per il giocatore, che ora si sta dirigendo in Grecia per finalizzare l’accordo.

La scelta di Jovic di preferire l’AEK all’Oviedo non è solo una questione di preferenze personali, ma potrebbe anche riflettere le diverse ambizioni sportive dei due club. L’AEK Atene, una delle squadre più blasonate del campionato greco, offre a Jovic la possibilità di giocare per un club che lotta per i titoli nazionali e che partecipa regolarmente alle competizioni europee, elementi che il Real Oviedo, pur essendo una squadra storica, non può garantire allo stesso modo.

Questa decisione segna la fine di un periodo di incertezza per l’attaccante, che dopo l’esperienza al Milan si era ritrovato senza una squadra. La sua prossima avventura in Grecia, con la maglia giallonera dell’AEK Atene, rappresenterà una nuova sfida e un’opportunità per rilanciare la sua carriera dopo un periodo non sempre brillante in Italia.