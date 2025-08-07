Jovic sceglie l’AEK Atene, niente ritorno in Spagna per l’ex attaccante del Milan: è ufficiale

Jovic, ex attaccante del Milan, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’AEK Atene: niente ritorno in Spagna per il serbo

L’attesa per il futuro di Luka Jovic, l’ormai ex attaccante del Milan, è giunta al termine. Nonostante le speculazioni su un possibile ritorno nella Liga spagnola, il centravanti serbo ha preso una decisione sorprendente e ha ufficialmente firmato con l’AEK Atene, ripartendo così dal campionato greco. Un capitolo si chiude per il Milan, che saluta a parametro zero il suo numero 9, aprendo la strada a nuove strategie di mercato sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

La notizia, confermata da diverse fonti giornalistiche (tra cui si riporta in questo articolo), pone fine a mesi di incertezza sul destino di Jovic. Il contratto con i rossoneri era scaduto lo scorso 30 giugno e la dirigenza del Milan aveva la possibilità di esercitare un’opzione per estendere l’accordo di un ulteriore anno. Tuttavia, la scelta finale è stata quella di non proseguire il rapporto, lasciando libero il calciatore di accasarsi altrove senza alcun costo di trasferimento. Questa decisione rientra probabilmente nella visione strategica del nuovo DS Tare, che sta iniziando a plasmare la squadra secondo le direttive e le esigenze del nuovo tecnico Allegri.

Jovic, dopo un’esperienza non sempre lineare al Milan, era stato sondato da diverse squadre in tutta Europa. Le voci di un suo approdo in Spagna si erano fatte sempre più insistenti, alimentando le aspettative di un ritorno in Liga dove aveva già militato con la maglia del Real Madrid. Tuttavia, la proposta dell’AEK Atene deve aver convinto il giocatore a intraprendere una nuova avventura, firmando un contratto biennale che lo legherà al club greco fino a giugno 2027. Questa mossa rappresenta un’occasione per Jovic di ritrovare continuità e un ruolo da protagonista, lontano dalle pressioni e dalle aspettative che spesso lo hanno accompagnato in contesti più blasonati.

Per il Milan, l’addio di Jovic a costo zero libera risorse salariali e slot nella rosa, permettendo al nuovo corso targato Tare e Allegri di intervenire sul mercato con maggiore libertà. La partenza dell’ex attaccante del Milan segna un ulteriore tassello nel processo di rinnovamento della squadra, che si preannuncia intenso e mirato a rafforzare l’organico in vista delle prossime sfide. I tifosi rossoneri ora attendono con ansia di scoprire chi saranno i prossimi volti nuovi che approderanno a Via Aldo Rossi per rinforzare il reparto offensivo e non solo. La strategia del Milan per la prossima stagione è ancora tutta da decifrare, ma la partenza di Jovic è un segnale chiaro di un cambiamento in atto.