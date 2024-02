Jovic lascerà il Milan a giugno? La dirigenza ha deciso: ecco cosa succederà. Tutti gli aggiornamenti sul serbo

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Luka Jovic, attaccante arrivato nell’ultimo calciomercato estivo a titolo gratuito dalla Fiorentina e legato ai rossoneri da un contratto valido fino a giugno.

Il Milan può esercitare un’opzione per prolungare l’accordo per le prossime tre stagioni. L’attaccante serbo vuole restare e sta facendo di tutto per convincere la dirigenza: una decisione definitiva è attesa già per la primavera.