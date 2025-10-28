Josep Martinez investe un uomo in carrozzina: possibile malore improvviso per l’anziano fatale. La ricostruzione e le ultimissime

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità calcistica e la zona di Appiano Gentile, alle porte di Milano, dove l’Inter ha il suo centro sportivo. Come riportato da La Repubblica, il portiere nerazzurro, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un sinistro che ha avuto esito fatale per un anziano di 81 anni.

La tragedia si è consumata quando l’auto guidata dal calciatore ha impattato violentemente una carrozzina elettrica. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, l’impatto è risultato essere fatale per l’uomo, deceduto sul posto. Subito dopo l’incidente sono accorsi i Carabinieri per i rilievi, un’ambulanza e anche un’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è stato vano.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, la dinamica dell’incidente potrebbe essere legata a un malore improvviso dell’anziano. L’uomo in carrozzina avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia su cui stava transitando l’automobile condotta da Martinez.

Il portiere dell’Inter si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha collaborato prontamente con le autorità intervenute. Il calciatore si è mostrato comprensibilmente scosso e provato dall’accaduto.

L’Inter, informata della drammatica vicenda che ha coinvolto il suo tesserato, ha scelto di mantenere il massimo riserbo in attesa che vengano eseguiti tutti gli ulteriori accertamenti necessari a definire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto da parte delle forze dell’ordine. La comunità sportiva si stringe nel dolore per la vittima e la sua famiglia.