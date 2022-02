Altafini «Nel derby tifo Milan ma l’Inter è favorita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Josè Altafini, ex attaccante del Milan, ha parlato del derby in programma il prossimi sabato pomeriggio: le sue dichiarazioni

Josè Altafini, intervistato da Sportitalia, ha parlato del prossimo derby tra Milan e Inter:

«Spero che la partita finisca in parità ma credo che l’Inter sia la favorita. Ovviamente mi auguro che il Milan possa vincere ma la squadra di Inzaghi, così come è favorita per il campionato, è la favorita anche per il derby».