Jorginho: «Vicino al City in passato. Su Guardiola...»

Jorginho, centrocampista del Chelsea della Nazionale, ha fatto una rivelazione sul suo passato e sul suo futuro in un’intervista con lo youtuber Ale Oliveira.

DICHIARAZIONI – «Quando ho lasciato il Napoli, avrei dovuto firmare per un altro club inglese che non era il Chelsea. Poi sono arrivati i Blues ed è cambiato tutto molto velocemente. Non è un segreto, basta che cerchi su internet e lo trovi: si tratta del Manchester City. Giocare per Guardiola? È uno dei miei sogni».