Jorginho: «Ho ancora altri trofei da vincere. Pallone d’oro? Vi dico»

Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato dei nuovi obiettivi che si pone in questa stagione

Jorginho, centrocampista del Chelsea e dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi che si pone in questa stagione e del match di domani contro la Juventus in Champions League.

OBIETTIVI – «Al momento, nei miei pensieri c’è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest’anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi la Coppa del mondo per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per il Pallone d’oro mi rende orgoglioso».

PALLONE D’ORO – «Beh se dovesse accadere sarebbe fantastico, ma siamo sul campo delle ipotesi. Se sarà, penserò a tutto quello che di buono ti può dare un premio prestigioso come questo. Ora voglio stare con la testa sul pezzo: giocare e cercare di vincere, con il Chelsea e con l’Italia».