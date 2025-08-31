Joe Gomez Milan, intesa trovata con il Liverpool per il difensore! Cifre e dettagli, conferme sull’imminente fumata bianca

Joe Gomez Milan, arrivano conferme sull’intesa trovata con il Liverpool per il difensore: fumata bianca prevista nella notte. Ultime

Il calciomercato Milan è a un passo dall’assicurarsi un rinforzo di spessore per la propria retroguardia. Stando alle ultime indiscrezioni del giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa tra il club rossonero e il Liverpool per il difensore Joe Gomez è in dirittura d’arrivo. Le due società avrebbero trovato un’intesa di massima per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore inglese, con la cifra pattuita che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Questa mossa conferma la volontà del Milan di agire con decisione sul mercato per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative.

La Visione di Tare e Allegri

L’arrivo di Joe Gomez si inserisce perfettamente nella strategia di mercato del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Il dirigente albanese, noto per la sua capacità di scovare talenti e di condurre trattative complesse, vede in Gomez il profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia come difensore centrale che come terzino destro, rappresenta un valore aggiunto non indifferente per la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus ha espressamente richiesto rinforzi di qualità e affidabilità per implementare il suo sistema di gioco, e Gomez, con la sua esperienza internazionale e la sua solidità fisica, risponde a pieno a queste esigenze. Il Milan ha bisogno di giocatori pronti a fare la differenza fin da subito, e Gomez ha tutte le carte in regola per esserlo.

Si Lavora all’Accordo con il Giocatore

Nonostante l’intesa con il Liverpool sia ormai vicina, il lavoro del club rossonero non è ancora concluso. Parallelamente alla trattativa con la società inglese, la dirigenza milanista, sotto la guida di Igli Tare, sta lavorando per definire i termini economici del contratto con il difensore. L’obiettivo è raggiungere un’intesa che soddisfi le richieste del calciatore e che sia in linea con i parametri salariali del Milan. Joe Gomez, dopo una lunga militanza nel Liverpool, sembra pronto per una nuova sfida e il fascino di un club storico come il Milan potrebbe facilitare la trattativa. L’ottimismo filtra dagli ambienti rossoneri e la speranza è di chiudere l’affare per mettere il difensore a disposizione di Allegri il prima possibile. Questo potenziale acquisto dimostra ancora una volta l’ambizione del Milan di tornare ai vertici del calcio italiano.