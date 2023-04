Barone sicuro: «Ecco che partita è stata contro il Milan». Le parole del direttore generale della Fiorentina

Joe Barone ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali viola della partita contro il Milan. Ecco le parole del direttore generale della Fiorentina:

«Contro il Milan è stata una partita bellissima, vedi quanta gente è innamorata della Fiorentina in un periodo in cui la squadra aveva tanti alti e bassi. Per me quella è stata una serata di grandi emozioni».