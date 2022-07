Joao Santos: «Vedrei bene Dybala al Milan o al Napoli». Le parole dell’operatore di mercato

Joao Santos ha del futuro di Paulo Dybala ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’operatore di mercato:

«È un giocatore di alto livello: in Italia possono permetterselo in quattro o cinque squadre. È un giocatore importante. Dove lo vedrei bene? Lo vedrei bene al Napoli. O al Milan. In azzurro farebbe innamorare la piazza, è un giocatore che si inserirebbe benissimo nel contesto».