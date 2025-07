Joao Felix, clamoroso retroscena sull’ex Milan: Mendes lo aveva proposto anche al top club!

Joao Felix, clamoroso retroscena sull’ex calciatore del Milan: Mendes, dopo averlo già fatto a gennaio, lo ha riproposto ancora all’Inter

Le dinamiche del calciomercato sono spesso più complesse e stratificate di quanto appaia in superficie, e la vicenda di João Félix ne è un esempio lampante. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, un retroscena intrigante svela come il talentuoso attaccante portoghese sia stato ripetutamente offerto alle due principali squadre di Milano, Inter e Milan, ben prima delle sessioni di mercato estive. Un’opportunità che, a quanto pare, nessuna delle due squadre ha voluto cogliere, almeno per il momento.

Gennaio: Il Primo Assalto di Jorge Mendes

Già a gennaio, in piena sessione di mercato invernale, il potente agente Jorge Mendes avrebbe proposto il nome di João Félix non solo al Milan, ma anche all’Inter. Un’offerta che, evidentemente, non ha trovato terreno fertile in quel periodo. Le ragioni dietro questi rifiuti possono essere molteplici: dalla mancanza di liquidità, alla scarsa disponibilità di slot nella rosa, fino a valutazioni tecnico-tattiche differenti da parte degli staff dirigenziali e tecnici. È importante ricordare che a gennaio le squadre sono spesso più focalizzate a completare la rosa con innesti mirati piuttosto che a rivoluzionarla con acquisti di peso.

Gli Ultimi Mesi: L’Insistenza di Mendes e il No Definitivo dell’Inter

L’interesse, o per meglio dire, la proposta di Mendes, non si è però esaurita a gennaio. Negli ultimi mesi, e in particolare negli ultimi due mesi, João Félix è stato nuovamente riproposto all’Inter. Questa volta, però, la risposta nerazzurra sarebbe stata un categorico “no”. Una decisione che suggerisce una precisa strategia di mercato da parte della dirigenza interista, probabilmente orientata verso altri profili o ruoli ritenuti più prioritari per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il “no” dell’Inter, se confermato, chiuderebbe di fatto le porte ad un eventuale approdo del portoghese sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Il Milan e l’Era Tare-Allegri: Nuovi Scenari per il Futuro?

Sul fronte Milan, la situazione è leggermente più sfumata. Mentre la proposta di gennaio è stata chiaramente avanzata anche ai rossoneri, non ci sono indicazioni recenti su un’ulteriore riproposizione del giocatore negli ultimi mesi, a differenza dell’Inter. Ciò non significa che l’interesse sia svanito del tutto, ma potrebbe indicare una differente strategia di approccio.

Il Milan si trova in una fase di profonda riorganizzazione, con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Queste due figure chiave avranno il compito di plasmare la rosa e definire le strategie di mercato. È plausibile che la loro attenzione sia ora rivolta a individuare i profili più adatti al nuovo progetto tecnico e tattico.

L’esperienza di Tare nel reperire talenti e la visione di Allegri nel costruire squadre solide e competitive potrebbero portare a valutazioni diverse rispetto al passato. Sarà interessante vedere se, con la nuova dirigenza e la nuova guida tecnica, il nome di João Félix potrà tornare d’attualità per il Milan. Il giocatore, dotato di indiscusse qualità tecniche e di un potenziale ancora inespresso a pieno regime, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato se le condizioni economiche e contrattuali dovessero allinearsi alle esigenze del club.

In definitiva, il retroscena di Matteo Moretto getta luce sulle complesse dinamiche che regolano il mercato dei trasferimenti. La vicenda di João Félix dimostra come i grandi nomi siano costantemente proposti ai top club, ma la decisione finale dipenda da un insieme di fattori che vanno oltre il mero talento del giocatore. Con le sessioni di mercato estive che si avvicinano, sarà fondamentale osservare le mosse di Inter e Milan e capire quali saranno i “sì” e i “no” definitivi che plasmeranno le rose per la prossima stagione. Il destino di João Félix, al momento, rimane un’incognita, ma il suo nome continuerà certamente a far parlare di sé nel panorama calcistico internazionale.