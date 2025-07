Joao Felix, nuova avventura per l’ex calciatore del Milan: è ormai ad un passo la firma sul contratto. Le ultimissime sui rossoneri

Joao Felix, fantasista portoghese con un recente passato anche al Milan, è ormai ad un passo dal trasferimento all’Al Nassr, in Arabia Saudita. Questa nuova avventura lo porterà lontano dal calcio europeo, una decisione che ha suscitato diverse discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Dopo essere arrivato al Milan in prestito dal Chelsea nel febbraio 2025, l’esperienza di Joao Felix in rossonero si è conclusa senza lasciare un segno profondo. La sua parentesi milanista, infatti, è stata breve e non è riuscita a rilanciare appieno il talento cristallino che lo aveva portato all’attenzione mondiale. Ora, la sua carriera prenderà una direzione inaspettata, verso la Saudi Pro League, campionato in forte espansione e meta di molti calciatori europei di alto profilo.

All’Al Nassr, Joao Felix ritroverà un connazionale d’eccezione e mentore: Cristiano Ronaldo. La presenza di CR7, icona del calcio portoghese e globale, potrebbe essere stata un fattore decisivo nella scelta di Felix di accettare l’offerta araba. Si parla di un accordo economico molto vantaggioso per il giocatore, con cifre che superano di gran lunga quelle che avrebbe potuto percepire in Europa.

Il Chelsea, club detentore del cartellino di Joao Felix, sembra propenso ad accettare l’offerta dell’Al Nassr, che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Questa mossa rappresenta un’opportunità per i Blues di monetizzare su un giocatore che, nonostante il suo indubbio talento, non è riuscito a esprimersi con continuità ai massimi livelli in Premier League. Per Joao Felix, invece, sarà una nuova chance per ritrovare la fiducia e la brillantezza in un contesto differente, giocando al fianco di una leggenda del calco come Cristiano Ronaldo.