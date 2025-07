Joao Felix, tutto confermato: accordo definito, lascia l’Europa e firma con loro

Joao Felix, il portoghese ha accettato la corte dell’Al Nassr che ha definito l’accordo con il Chelsea: firma nelle prossime ore

L’estate del calciomercato continua a regalare colpi di scena e trasferimenti inaspettati. Una delle notizie più scottanti delle ultime ore, che ha scosso il panorama calcistico internazionale, riguarda il passaggio di João Félix all’Al-Nassr. La conferma arriva direttamente dall’autorevole giornalista Matteo Moretto, una fonte affidabile nel mondo del calciomercato, che ha dichiarato l’affare chiuso. Questo trasferimento segna un altro importante tassello nella strategia della Saudi Pro League di attrarre grandi nomi dal calcio europeo.

La notizia del trasferimento di João Félix, che ha un passato recente anche al Milan, ha generato un vasto dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Molti si chiedono quale impatto avrà la sua partenza dal calcio europeo e il suo arrivo in Arabia Saudita. Félix, noto per il suo talento cristallino e le sue qualità tecniche superiori, non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale in modo costante durante le sue esperienze in Europa, in particolare dopo il suo costoso trasferimento all’Atletico Madrid. Il suo periodo al Milan, seppur breve, aveva mostrato sprazzi della sua classe, ma senza mai raggiungere la piena consacrazione.

L’Al-Nassr, club che già annovera tra le sue fila Cristiano Ronaldo, sta costruendo una squadra ambiziosa con l’obiettivo di dominare il campionato saudita e affermarsi anche a livello continentale. L’arrivo di João Félix si inserisce perfettamente in questa visione strategica, aggiungendo qualità e imprevedibilità all’attacco. Sarà interessante vedere come si adatterà l’ex milanista al nuovo contesto, sia dal punto di vista tattico che ambientale. La Saudi Pro League sta diventando sempre più una destinazione appetibile per i calciatori che cercano nuove sfide e, indubbiamente, contratti economicamente vantaggiosi.

Per il calciomercato Milan, la partenza di João Félix apre nuove riflessioni sul futuro. I rossoneri, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, stanno pianificando attentamente la prossima stagione. Tare, con la sua esperienza e la sua visione, sarà chiamato a operare sul mercato per costruire una rosa competitiva che possa rispondere alle richieste di Allegri. L’obiettivo sarà quello di trovare giocatori che si integrino al meglio nel sistema di gioco del tecnico toscano e che possano contribuire a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il calciomercato estivo è ancora lungo e riserverà sicuramente altre sorprese, ma l’affare João Félix-Al-Nassr, come confermato da Matteo Moretto, rappresenta già una delle notizie più significative di questa finestra di trasferimenti. Il futuro di molti club e giocatori è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: la dinamicità e le emozioni del calciomercato non smettono mai di appassionare i tifosi.