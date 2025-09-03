Jimenez, il Milan ha cercato un sostituto? Due nomi sondati, la rivelazione sul mercato

Jimenez ha lasciato il Milan senza essere veramente rimpiazzato, spunta il retroscena sul mercato del Milan

Il Milan ha lavorato intensamente sul mercato per rinforzare la propria rosa, e uno degli obiettivi principali, dopo la partenza di Álex Jiménez, era l’acquisizione di un nuovo terzino destro. La società rossonera ha sondato diversi profili per individuare il sostituto ideale, ma, secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, le trattative non sono state portate a termine.

In particolare, due nomi sono emersi con insistenza tra i candidati valutati dal club: Arnau Martínez e Héctor Fort. Arnau, giovane terzino spagnolo del Girona, è conosciuto per la sua abilità sia in fase difensiva che offensiva, un profilo che si adatterebbe perfettamente alle esigenze del Diavolo. Tuttavia, le richieste economiche o la volontà del club spagnolo di trattenere il proprio talento hanno fatto sì che l’operazione non decollasse.

Le ragioni dietro le mancate trattative per i rossoneri

Anche il nome di Héctor Fort, promettente giovane del Barcellona, è stato seriamente considerato dal club di Via Aldo Rossi. Fort, che si è messo in mostra nelle giovanili del Barça e ha già debuttato in prima squadra, era un’opzione allettante per il suo potenziale e la sua versatilità. Nonostante l’interesse, le ragioni che hanno portato il Milan a non proseguire le trattative sono state molteplici: da questioni legate al costo del cartellino a valutazioni tecniche e strategiche.

La ricerca di un terzino destro da parte del Milan dimostra la volontà della dirigenza di puntellare ogni reparto per rendere la squadra ancora più competitiva. Anche se i tentativi per Martínez e Fort non sono andati a buon fine, il Diavolo ha continuato a esplorare altre piste per trovare il giocatore più adatto a rinforzare la fascia destra della difesa. La dirigenza rossonera, infatti, punta a un profilo che possa garantire affidabilità e prospettiva a lungo termine.