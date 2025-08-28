Jimenez Milan, lo spagnolo assente a Lecce per motivi di mercato! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan si prepara alla difficile trasferta di Lecce tra brutte notizie e incertezze di mercato. La situazione in infermeria si fa più complessa, con un infortunio serio per il centrocampista Ardon Jashari. A confermarlo è stato l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa. Il giovane talento svizzero ha subito un problema al peronedurante la partitella di allenamento di questa mattina, a seguito di uno scontro di gioco con il compagno di squadra Santiago Giménez, l’attaccante messicano. Gli esami strumentali a cui è stato subito sottoposto hanno purtroppo evidenziato un problema importante, lasciando il Diavolo col fiato sospeso.

Il Mercato Bussa alla Porta: Jiménez Verso l’Addio

Non solo infortuni, ma anche il mercato sta creando un po’ di scompiglio in casa Milan. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il terzino Álex Jiménez non sarà nella lista dei convocati per la trasferta in Salento. L’assenza, a quanto pare, è dovuta a motivi di mercato. Questa indiscrezione fa aumentare le voci sul suo possibile passaggio al Como, club neopromosso in Serie A e guidato dall’ex campione del mondo Cesc Fabregas. Il Como vorrebbe portare il giovane difensore in prestito per permettergli di crescere e fare esperienza in massima serie.

Tuttavia, il quadro si fa più complesso con l’inserimento di altri club nella corsa per il difensore spagnolo. Sempre secondo Di Marzio, nelle ultime ore si sono fatti avanti anche il Bournemouth e la Roma. L’interesse di questi club internazionali e nazionali rende la trattativa più avvincente e alza la posta in gioco per il Milan, che dovrà decidere se cedere uno dei suoi talenti.

Un Bivio Cruciale per il Milan

La situazione infortuni e le manovre di mercato mettono la squadra di Massimiliano Allegri di fronte a un bivio cruciale. La perdita di Jashari, unita alla possibile partenza di Jiménez, potrebbe spingere il Diavolo a tornare sul mercato per rinforzare la squadra. L’obiettivo è chiaro: garantire all’allenatore una rosa completa e competitiva per affrontare al meglio le prossime sfide. I tifosi rossoneri sperano che, nonostante le difficoltà, il club riesca a trovare la soluzione giusta per il bene della squadra.