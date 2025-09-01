Jimenez al Bournemouth è ufficiale! Ecco il comunicato e i dettagli della cessione. Segui le ultimissime sui rossoneri

È ufficiale la cessione di Álex Jiménez al Bournemouth. Il difensore spagnolo lascia il Milan per approdare in Premier League con la formula del prestito oneroso. L’annuncio è arrivato direttamente dal club inglese, che ha accolto con entusiasmo il giovane talento. Jiménez, che si è distinto per la sua grande spinta sulla fascia e una spiccata personalitànonostante la giovane età, si unisce ai Cherries dopo aver collezionato 34 presenze in tutte le competizioni con la maglia rossonera. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha trascorso ben dieci anni, per poi passare al Diavolo nel 2023.

Il terzino, che ha vestito le maglie delle nazionali giovanili spagnole (Under-15, Under-17 e Under-19), è considerato una delle promesse più brillanti del calcio europeo. La sua cessione, seppur a titolo temporaneo, rappresenta per i rossoneriuna mossa strategica per valorizzare il giocatore e al contempo ottenere una liquidità immediata.

La scelta del Bournemouth di puntare su un profilo così giovane è stata spiegata dal Presidente delle Operazioni Calcistiche del club, Tiago Pinto. “Álex è un giovane giocatore molto apprezzato che ha già dimostrato grandi promesse al Milan,” ha dichiarato Pinto al sito ufficiale del club. “Siamo lieti di portare un giocatore con così tanto talento nel club e crediamo che sarà un’aggiunta importante alla nostra squadra. Non vediamo l’ora di lavorare con lui una volta tornato dagli impegni con la nazionale spagnola”.

Anche Jiménez ha commentato il suo trasferimento con grande felicità ed entusiasmo. “Sono molto felice,” ha detto. “Sono entusiasta di questo progetto e del fatto che mi abbiano accolto così bene. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e giocare con la squadra. È sempre stato uno dei miei sogni giocare in Premier League e finché potrò realizzare un sogno, sarò felice.”

L’arrivo di Jiménez arricchisce il mercato del Bournemouth, che ha già portato a casa altri nomi interessanti come Adrien Truffert, Đorđe Petrovic, Bafode Diakite e Ben Gannon-Doak, oltre ad Amine Adli, e che avrà Junior Kroupi per la sua prima stagione completa