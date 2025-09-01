Jimenez ha firmato con il Bournemouth! In arrivo l’ufficialità della sua cessione. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e, dopo giorni di trattative e indiscrezioni, la notizia è diventata ufficiale: Alex Jiménez, il talentuoso difensore spagnolo del Milan, ha firmato il suo contratto con il Bournemouth, diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club di Premier League. Il giovane laterale, che ha impressionato per la sua duttilità e la spinta offensiva sulla fascia, si trasferisce in Inghilterra per una cifra importante, che, secondo fonti vicine ai club, si aggira sui 20 milioni di euro tra prestito e riscatto.

La cessione di Jiménez, sebbene dolorosa per una parte dei tifosi, rappresenta una mossa strategica per i rossoneri. Il Milan ottiene una liquidità significativa da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Paulo Fonseca in altri ruoli chiave. Nonostante il giovane terzino avesse mostrato le sue qualità, la concorrenza in squadra e le recenti scelte del club hanno portato a questa decisione, un po’ a sorpresa.

Un futuro nel segno della crescita per il giovane spagnolo

Per Alex Jiménez, che ha un potenziale enorme, il trasferimento al Bournemouth rappresenta l’opportunità di trovare maggiore continuità e di mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi del mondo. Le Cherries hanno investito sul ragazzo per rinforzare il proprio reparto difensivo, riconoscendo in lui un profilo in grado di crescere ulteriormente e di diventare un punto di forza della squadra nel prossimo futuro.

La cessione del terzino spagnolo è solo una delle tante operazioni che stanno caratterizzando la parte finale del mercato rossonero. Il Milan, infatti, è attivo sia in entrata che in uscita per dare a Fonseca una squadra completa e competitiva in ogni reparto. Con il trasferimento di Jiménez, il Diavolo libera un tassello importante in difesa e si prepara a investire su nuovi obiettivi per il centrocampo e l’attacco, con la speranza di completare la rosa prima della fine della sessione di mercato.