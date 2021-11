Zanetti: «È stato un bel derby. Su San Siro...»

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ai microfoni di Radio Deejay ha parlato del derby pareggiato contro il Milan e del nuovo stadio San Siro.

DERBY – «Siamo rientrati da Tiraspol alle 6 del mattino con una partita come il derby da preparare. I ragazzi l’hanno affrontato molto bene, la prestazione c’è stata. Abbiamo creato tanto contro una grande squadra come il Milan che è prima meritatamente. È stato un bel derby, è normale questo calo fisico: per 80′ abbiamo giocato e cercato di vincere. Quando non ci riesci qualcosa concedi. Guardiamo avanti, io sono fiducioso».

NUOVO SAN SIRO – «Un po’ di commozione mi verrà, era casa mia. La prima volta che ci giocai fu contro il Vicenza: due giorni prima ero andato coi miei a fare un giro per vederlo. In quella partita c’era gente, vincemmo con gol di Roberto Carlos. Il primo derby fu 1-1 ma ho un ricordo: mancavano 5 minuti, entrai in area e feci un dribbling su Franco Baresi. Caddi e dissi “rigore”, lui mi prese e mi disse “alzati bambino”».