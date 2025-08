Javi Guerra Milan, gradimento totale di Allegri ma il Valencia avvisa Tare: serve questa cifra per la fumata bianca

Javi Guerra Milan, c’è il gradimento totale di Massimiliano Allegri per la mezzala spagnolo: il Valencia fissa il prezzo. Ultime

Le voci di mercato si rincorrono e il Milan è senza dubbio uno dei club più attivi, alle prese con una estenuante trattativa per rafforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Diavolo sta insistendo con forza per Ardon Jashari, giovane e promettente centrocampista svizzero. La dirigenza rossonera, con in testa il nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, ha alzato l’offerta a ben 38 milioni di euro, inclusi i bonus, ma il Bruges continua a fare muro, rendendo la trattativa più complessa del previsto.

La Decisione Imminente su Jashari

Il prossimo lunedì sarà una giornata cruciale per il futuro del centrocampo milanista. È infatti previsto un summit decisivo tra Tare, Furlani e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. In questa riunione verrà presa una decisione definitiva su questa trattativa che si trascina ormai da quasi due mesi. Il calciomercato Milan è convinto di poter finalmente chiudere l’affare per Jashari, ma è altrettanto consapevole di non potersi far trovare impreparato in caso di una rottura totale delle negoziazioni. La strategia del club di via Aldo Rossi prevede quindi dei piani alternativi per non rischiare di rimanere “con il cerino in mano”, come si suol dire nel gergo calcistico.

Javi Guerra: Il Piano B Gradito ad Allegri

Il piano B del Milan risponde al nome di Javi Guerra, mezzala spagnola attualmente in forza al Valencia. Il dossier su questo giovane talento, classe 2003, è sulla scrivania di Igli Tare sin dall’inizio dell’estate, a testimonianza dell’interesse concreto e prolungato del club rossonero. Javi Guerra piace moltissimo a tutta l’area sportiva del Milan e, aspetto fondamentale, possiede le caratteristiche tecniche ideali per esaltarsi nella filosofia calcistica di Massimiliano Allegri.

Nato a Valencia il 13 maggio 2003, Guerra ha mosso i primi passi nel calcio che conta nella prestigiosa cantera del Villarreal. Successivamente, nell’estate del 2019, si è trasferito alla selezione Under 18 del Valencia per una cifra di 600mila euro, dimostrando fin da giovanissimo un potenziale significativo. Con la Nazionale Under 21 della Spagna, Javi Guerra è un vero e proprio simbolo e capitano, vantando ben 21 presenze e 2 reti. È interessante notare come il Villarreal, il suo ex club, detenga ancora una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo, un dettaglio che potrebbe influire sulle dinamiche di un’eventuale trattativa.

L’Attesa Rossonera e il Futuro di Javi Guerra

Mentre Javi Guerra è attualmente impegnato in trattative per il rinnovo contrattuale con il suo club, il Valencia, lo spagnolo nutre una grande speranza in una mossa concreta da parte del Milan. L’ingaggio del ragazzo è ampiamente alla portata del Diavolo, e non ci sarebbero problematiche di sorta sui termini contrattuali. La palla passa ora a Tare e Furlani, che devono agire con rapidità e decisione per definire la situazione tra Jashari e Guerra. Il rischio di rimanere senza uno dei due profili desiderati è, come sottolineato da Calciomercato.com, decisamente concreto. Il Milan è chiamato a fare una scelta in tempi brevi per non compromettere la pianificazione del proprio centrocampo in vista della prossima stagione.