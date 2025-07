Javi Guerra Milan, svolta nel futuro del centrocampista del Valencia! Ha preso una decisione, Tare prende nota

Javi Guerra Milan, arriva la svolta nel futuro del centrocampista: il ragazzo ha rifiutato la proposta di rinnovo

Nei giorni scorsi, l’ambiente calcistico è stato scosso da un’indiscrezione proveniente direttamente dalla Spagna: il Valencia aveva presentato una proposta di rinnovo contrattuale a Javi Guerra, uno dei suoi gioielli più brillanti e, allo stesso tempo, un pilastro della Nazionale Under 21 spagnola. Su questo giovane talento, infatti, da tempo aveva posato gli occhi anche il Milan, sempre attento ai prospetti più interessanti del panorama europeo.

La proposta del club spagnolo era chiara: un prolungamento del contratto fino al 2029, accompagnato da un significativo aumento della parte salariale. Un’offerta pensata per blindare il centrocampista e farne un punto fermo del progetto valencianista per i prossimi anni. Il calciatore, insieme al suo entourage, si era preso alcuni giorni per riflettere attentamente sull’offerta, valutando ogni aspetto di una decisione così cruciale per la sua carriera.

Ma la notizia di questa mattina, riportata con forza da MARCA, ha ribaltato la situazione: Javi Guerra ha comunicato al Valencia di aver rifiutato questa prima proposta di rinnovo. Nonostante l’aumento proposto e le rassicurazioni sul suo ruolo centrale nel futuro del club, il giocatore e il suo staff si aspettano di più. Questa decisione è maturata anche in considerazione del fatto che il suo attuale contratto scadrà tra meno di due anni, conferendogli una posizione di forza nelle trattative.

Il motivo principale di questa richiesta di maggiori garanzie è l’interesse concreto e sempre più pressante di club di primissimo piano a livello internazionale. Tra questi, a osservare con particolare attenzione e prontezza, c’è il Manchester United. I Red Devils sembrano decisi a fare sul serio per accaparrarsi le prestazioni del promettente centrocampista e sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta di 25 milioni di euro.

Il Valencia, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il suo talento. Per lasciar partire Guerra, la dirigenza spagnola chiederebbe una cifra non inferiore a 27 milioni di euro. Questa richiesta, apparentemente elevata, trova una motivazione ben precisa in una clausola contrattuale: il 30% dell’incasso derivante dalla vendita di Guerra dovrebbe essere corrisposto al Villarreal, ex club del calciatore, in virtù di un accordo precedente. In questo modo, il Valencia riuscirebbe comunque a incassare almeno 20 milioni di euro netti, una somma considerevole per le sue casse.

Questa situazione mette in allerta non solo il Manchester United ma anche il calciomercato Milan, che rimane vigile sulla vicenda. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, il club rossonero sta ridefinendo le sue strategie di mercato, puntando a innesti di qualità che possano garantire un futuro solido e vincente. L’abilità di Tare nel cogliere le opportunità di mercato e la visione di Allegri nel plasmare giovani talenti potrebbero giocare un ruolo chiave nel futuro di Javi Guerra.

La palla passa ora al Valencia, che dovrà decidere se alzare la posta per convincere Guerra a restare, o se accettare l’idea di una cessione, magari al migliore offerente. Il mercato è in ebollizione e il nome di Javi Guerra sarà sicuramente uno dei più caldi delle prossime settimane. Quale sarà la prossima mossa del giovane talento spagnolo? E quale club riuscirà ad assicurarsi le sue prestazioni? La corsa è appena iniziata.