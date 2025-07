Javi Guerra resta un’opzione se dovesse saltare Jashari? Il centrocampista non ha ancora rinnovato con il Valencia

Mentre la trattativa per Ardon Jashari si complica a causa delle strategie al rialzo del Club Brugge, il Milan non si fa cogliere impreparato e sta già valutando concrete alternative per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di tramonto definitivo dell’opzione Jashari, i rossoneri avrebbero individuato un nuovo obiettivo primario: si tratta di Javi Guerra, giovane e promettente centrocampista del Valencia.

Jashari in Stand-by, il Milan Guarda Avanti

La situazione legata a Jashari, talentuoso centrocampista svizzero che il Diavolo aveva individuato come rinforzo ideale per la mediana, è diventata intricata. Il Club Brugge, ricevuta l’ultima offerta dei lombardi, ha tentato di scatenare un’asta con club di Premier League, una mossa che ha infastidito non poco la dirigenza milanista e i suoi tifosi. Di fronte a questo scenario, il Milan è pronto a virare su altri profili, dimostrando la propria capacità di reazione sul mercato.

Javi Guerra: Un Talento Spagnolo da Non Perdere

L’alternativa individuata dal Milan è Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 che milita nel Valencia. Guerra è un mediano completo, con spiccate doti di recupero palla, ottima visione di gioco e una notevole capacità di inserirsi in fase offensiva. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita lo rendono un profilo estremamente interessante per un club come il Milan, sempre attento a investire su talenti emergenti che possano garantire un futuro solido alla squadra.

Il fattore chiave che rende Javi Guerra un obiettivo così concreto per i sette volte Campioni d’Europa è la sua situazione contrattuale. Il giocatore, infatti, non ha ancora rinnovato il suo accordo con il Valencia. Questa circostanza apre scenari favorevoli per il Milan, che potrebbe tentare di acquisire il cartellino del centrocampista a condizioni più vantaggiose, sfruttando la scadenza contrattuale come leva negoziale. Un’operazione di questo tipo rientrerebbe perfettamente nella filosofia del club di Via Aldo Rossi, che mira a combinare qualità tecnica e sostenibilità economica.

La dirigenza rossonera monitora attentamente l’evoluzione della trattativa per Jashari, ma è chiaro che le risorse e l’attenzione si stanno già spostando su Javi Guerra. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro del centrocampo del Milan e se il talentuoso spagnolo vestirà la maglia del Diavolo.