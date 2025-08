Jashari a Milan Tv: «Questo club è il mio sogno da quando ero bambino. Una volta stretto l'accordo...»

Jashari, nuovo centrocampista del Milan, ha rilasciato le prime breve dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero

Finalmente il sipario si alza su una delle trattative più estenuanti e attese dell’estate rossonera: Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del calciomercato Milan! Il giovane e talentoso centrocampista svizzero ha siglato un contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2030, coronando un sogno atteso da tempo non solo da lui, ma anche da una tifoseria in fermento e da una dirigenza determinata a rinforzare il cuore pulsante della squadra.

L’arrivo di Jashari rappresenta un punto fermo cruciale nella costruzione del nuovo Milan, quello plasmato sotto la guida del neo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Entrambi, fin dal loro insediamento, avevano individuato nel ruolo di centrocampo una priorità assoluta per il futuro del club. La visione chiara di Tare nel mercato e le richieste specifiche di Allegri per un giocatore con le caratteristiche di Jashari hanno trovato pieno compimento in questa operazione complessa ma vincente.

La trattativa per portare Jashari a Milano è stata, a dir poco, un vero e proprio braccio di ferro, con diversi club europei interessati a garantirsi le prestazioni del promettente mediano. Tuttavia, la determinazione del Milan, la ferrea volontà del giocatore e, non ultimo, l’abilità negoziale di Igli Tare hanno permesso di superare ogni ostacolo. Questo colpo di mercato non è solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte delle ambizioni del club. Il Milan è tornato a essere attrattivo per i migliori giovani talenti del panorama calcistico internazionale, un aspetto fondamentale per un progetto che mira a tornare ai vertici del calcio europeo.

Le prime parole di Jashari al canale ufficiale rossonero (fonte: canale ufficiale AC Milan) riassumono perfettamente l’emozione di questo momento: “Quando ho scelto il Milan e saputo della trattativa ho subito dato la mia parola al club. È un sogno che avevo da bambino e che ora si realizza.” Un’affermazione che risuona come musica per le orecchie dei tifosi, desiderosi di vedere in campo un giocatore che dimostri attaccamento alla maglia e fame di vittoria.

Jashari, con la sua dinamicità, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni, si candida a diventare un elemento chiave nel centrocampo di Allegri. Il suo profilo si sposa perfettamente con l’idea di calcio che l’allenatore livornese intende proporre: equilibrio, aggressività e qualità nelle transizioni. L’entusiasmo è palpabile, sia nello spogliatoio che sugli spalti. La felicità di Allegri è evidente, avendo finalmente a disposizione il tassello desiderato per completare il suo scacchiere. E la gioia dei tifosi è incontenibile, pronti ad accogliere il loro nuovo beniamino e a sognare un futuro ricco di successi e trofei con Ardon Jashari al centro del campo. Questo è solo l’inizio di una nuova avventura per il centrocampista svizzero e per tutto il popolo rossonero.