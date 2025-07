Jashari, ancora out con il Brugge: il Milan ci crede. Ore decisive!

Jashari lascia il Milan: non convocato dal Club Brugge per l’amichevole. Ore decisive per il trasferimento

Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero-kosovaro, non figura nell’elenco dei convocati del Club Brugge per la prossima sfida, un’assenza che alimenta ulteriormente le voci di un suo imminente trasferimento. La situazione è chiara: il giovane mediano ha espresso la sua ferma volontà di vestire la maglia del Milan, e i negoziati tra tutte le parti in causa sono in una fase cruciale per definire i dettagli dell’affare.

La determinazione di Jashari è stata evidente nel corso di questa settimana, quando, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore ha rifiutato per ben due volte offerte concrete da club di Premier League. Un segnale inequivocabile della sua preferenza per il Diavolo, confermando come il progetto dei rossoneri sia la sua priorità assoluta. Questa strategia mirata del centrocampista sta ponendo il Club Brugge di fronte a un bivio: cedere il proprio gioiello alla squadra lombarda o rischiare di trattenere un giocatore scontento.

Il Milan, guidato in panchina da Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma e del Lille, è alla ricerca di rinforzi mirati per il proprio centrocampo e vede in Jashari il profilo ideale per aggiungere dinamismo e qualità. La dirigenza del club meneghino è al lavoro per trovare l’intesa economica con la formazione belga, mentre l’agente del giocatore sta mediando per facilitare il passaggio del suo assistito in Serie A.

L’esclusione dai convocati è spesso un preludio a un trasferimento imminente, indicando che il giocatore è mentalmente già proiettato verso una nuova avventura. I tifosi del Club Brugge attendono sviluppi, sperando in una rapida risoluzione che possa portare liquidità nelle casse societarie. Parallelamente, i sostenitori del Milan seguono con trepidazione gli aggiornamenti, fiduciosi che il loro club possa presto annunciare l’arrivo di un promettente talento.