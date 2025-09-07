Jashari Milan, Xhaka non ha dubbi sulle sue potenzialità: le sue parole infiammano i tifosi in vista del futuro. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato estivo ha visto il nome di Granit Xhaka al centro di numerose trattative, inclusa quella che lo vedeva accostato al Milan. Alla fine il centrocampista svizzero è approdato al Sunderland, ma il suo legame con il calcio italiano rimane forte, specialmente con i suoi connazionali che giocano in Serie A.

In una recente intervista, prima della vittoria per 4-0 della sua nazionale contro il Kosovo, Xhaka ha speso parole importanti per il suo compagno di squadra Ardon Jashari, attuale numero 30 del Milan. “Gli dicevo ‘Il tuo momento arriverà’”, ha rivelato Xhaka. “Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”.

Le parole di Xhaka sottolineano il grande potenziale di Jashari, un giovane talento che il Milan di Allegri e Tare ha voluto fortemente, puntando sul suo sviluppo a lungo termine. L’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo è stato un duro colpo, ma la fiducia dei compagni e del club non è mai venuta meno. Le dichiarazioni di Xhaka confermano che la mentalità e la resilienza di Jashari sono all’altezza delle aspettative, qualità fondamentali per un giocatore che deve affrontare le sfide di un campionato competitivo come quello italiano e le pressioni di un club glorioso come il Milan. Questo supporto da parte di un giocatore esperto come Xhaka può essere un’ulteriore spinta per Jashari nel suo percorso di recupero e nel suo cammino per affermarsi nel calcio di alto livello.