Jashari Milan, la fumata bianca è finalmente arrivata: ecco quando potrebbe svolgere le visite mediche. Le ultimissime sui rossoneri

La lunga e complessa trattativa per portare Ardon Jashari al Milan è finalmente giunta alla sua conclusione. Dopo settimane di serrate negoziazioni, il club rossonero ha raggiunto un accordo definitivo con il Club Brugge, mettendo fine a una delle saghe di mercato più seguite dell’estate. La notizia, che ha trovato conferme da più fonti autorevoli, sancisce l’arrivo imminente del centrocampista svizzero a Milano, dove è atteso per l’ultimo e decisivo passo prima della firma.

Il prossimo appuntamento in agenda è già fissato: le visite mediche. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe sbarcare in Italia già nelle prossime 24-48 ore per sottoporsi ai consueti test atletici e medici. Questo timing serrato dimostra la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. Una volta superati con successo gli esami, Jashari potrà finalmente apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan, concretizzando così il desiderio che ha espresso a più riprese di vestire la maglia rossonera.

Il trasferimento si è concretizzato sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus, un investimento significativo che testimonia la grande fiducia del club milanista nel potenziale del giovane centrocampista. Per i tifosi, l’attesa per l’annuncio ufficiale è quasi terminata. Le visite mediche imminenti rappresentano l’ultimo vero ostacolo, e una volta superato, il Milan potrà accogliere ufficialmente il suo nuovo, attesissimo, acquisto.