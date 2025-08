MN24 – Jashari ha terminato le visite mediche! Tra poche ore la firma. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo rinforzo a centrocampo: Ardon Jashari. Il talentuoso centrocampista svizzero ha completato con successo le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, un passaggio fondamentale che precede l’ufficializzazione del suo trasferimento in rossonero. La presenza di Jashari a Milano, unita al superamento degli esami clinici, segna l’ultimo atto prima della firma del contratto, un momento atteso con grande trepidazione da parte della dirigenza, del nuovo staff tecnico e dei tifosi.

L’arrivo di Jashari è il risultato del meticoloso lavoro di scouting e delle strategie di mercato orchestrate dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare. La sua scelta di puntare su un giovane prospetto con ampi margini di crescita si allinea perfettamente con la filosofia del club, che mira a costruire una rosa solida e competitiva per il futuro. Con le visite mediche ormai concluse, il prossimo appuntamento per il calciatore è a Casa Milan, dove sono in corso gli ultimi preparativi per la sigla del contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni.

Jashari, un centrocampista dinamico e con una buona visione di gioco, è considerato un elemento chiave per il nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan avrà a disposizione un rinforzo prezioso, capace di dare sia sostanza che qualità al reparto nevralgico della squadra. Con la firma imminente, Jashari potrà unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra a Milanello per il primo allenamento, dove inizierà a integrarsi nel gruppo e ad assimilare i dettami tattici di Allegri.

L’ufficializzazione dell’accordo è attesa nelle prossime ore, con il Milan pronto a dare il benvenuto al suo nuovo numero 30. L’acquisto di Jashari dimostra l’impegno del Diavolo nel rafforzare la rosa con innesti mirati, pronti a fare la differenza sia nel breve che nel lungo periodo.