Jashari Milan, l’ufficialità tanto attesa è arrivata: il calciatore si trasferisce dal Brugge al club rossonero. Le ultimissime notizie

È finalmente ufficiale: il Milan ha annunciato l’acquisto di Ardon Jashari, che lascia il Club Brugge per intraprendere la sua nuova avventura in rossonero. L’attesa è finita e il sogno del centrocampista svizzero, che fin da bambino si è dichiarato un grande tifoso del Diavolo, si è trasformato in realtà. Il trasferimento, voluto fortemente dal giocatore, è stato concluso dopo settimane di serrate trattative, con Jashari che ha fatto di tutto per forzare la mano e spingere il club belga ad accettare la proposta del Milan.

L’ufficialità arriva a suggellare un’operazione che rappresenta una mossa strategica per il centrocampo rossonero. Il Milan si assicura un talento giovane e di prospettiva, con un contratto a lungo termine che lo legherà alla società fino al 2030 e un ingaggio di 2,4 milioni di euro all’anno. Si tratta di un investimento importante che testimonia la fiducia riposta nel giocatore, considerato il tassello ideale per rinforzare la linea mediana e garantire un futuro solido al reparto.

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, Jashari è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri e dei suoi nuovi compagni di squadra a Milanello. L’entusiasmo della tifoseria è alle stelle, ansiosa di vedere all’opera un calciatore che ha dimostrato una determinazione fuori dal comune per vestire i colori rossoneri. L’arrivo di Jashari segna un nuovo capitolo nel mercato del Milan, che prosegue sulla linea di giovani talenti con grande potenziale.

IL COMUNICATO – AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell’estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30.