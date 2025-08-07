Jashari a Milan TV: «Voglio riportare il club dove merita di essere, questo è sempre stato il mio sogno. Su Modric e il numero 30…». Le sue parole

Ardon Jashari si presenta ai tifosi del Milan con le idee molto chiare. Nella sua prima intervista ufficiale da rossonero, il talentuoso centrocampista svizzero ha espresso tutta la sua felicità e la sua ambizione. “È fantastico essere qua… Voglio riportare questo Club e questa squadra lì dove merita di essere: vincere titoli, vincere partite. Darò tutto”, ha dichiarato, mettendo subito in evidenza il suo forte desiderio di riportare il Milan al vertice.

Il ventenne ha spiegato la sua scelta, maturata nonostante il corteggiamento di molti altri club. “Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia a convincermi”. Una decisione dettata anche dal cuore, dato che la passione per il Milan è una tradizione di famiglia: “È sempre stato un sogno fin da bambino… Il sogno è diventato realtà”.

Descrivendo le sue caratteristiche in campo, Jashari si è definito un “giocatore completo”, capace di avere un impatto significativo. “Fisicamente posso dare una mano in entrambe le fasi, così come posso fornire l’assist decisivo nelle zone calde. Penso che questi siano i miei punti di forza con cui posso aiutare la squadra”.

Le sue ispirazioni nel mondo del calcio sono nomi pesanti, due ex fuoriclasse rossoneri: Roberto Baggio e Andrea Pirlo, ammirati per la loro tecnica e creatività. L’emozione più grande, però, è l’opportunità di giocare al fianco di Luka Modric. “Una sensazione fantastica. Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi”, ha confessato, promettendo di voler imparare il più possibile dal campione croato. La maglia numero 30, scelta in onore del suo idolo Messi e come portafortuna dal passato, è il simbolo di una promessa: “Voglio renderlo un numero storico”.