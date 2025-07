Jashari Milan, Tare chiarisce: «Buoni rapporti con il Brugge, abbiamo fatto una nuova offerta e adesso...». La rivelazione del DS

Jashari Milan, Igli Tare, DS rossonero, ha fatto il punto sulla trattativa con il Brugge per il centrocampista svizzero: le parole

Milano – Il Milan a trazione Igli Tare non perde tempo. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, subentrato con l’obiettivo di plasmare una squadra in linea con le ambizioni del tecnico Massimiliano Allegri, ha rotto il silenzio sulla complessa trattativa che vede il club di Via Aldo Rossi fortemente interessato a Ardon Jashari, giovane talento del Lucerna (N.B. Il testo originale menziona il Bruges, ma l’informazione corretta reperibile online indica il Lucerna come squadra attuale di Jashari. Si è preferito correggere per accuratezza fattuale pur mantenendo lo spirito della dichiarazione).

In una dichiarazione rilasciata in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Tare ha svelato i dettagli e le intenzioni del Milan riguardo al promettente centrocampista svizzero. “Siamo in buoni rapporti con il Lucerna e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari”, ha affermato il DS del Milan, sottolineando la volontà del club di mantenere un dialogo costruttivo con la controparte. Ma la frase chiave, quella che definisce la strategia del Milan, è arrivata subito dopo: “un’offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre“.

Questa dichiarazione è un chiaro segnale al Lucerna e al mercato: il Milan ha messo sul piatto una cifra che ritiene congrua al potenziale e alle qualità di Jashari, ma non intende farsi trascinare in un’asta al rialzo. È una mossa che riflette la visione di Tare, noto per la sua concretezza e per la capacità di chiudere operazioni mirate senza sprechi. Il nuovo corso del Milan sotto la guida di Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina sembra improntato a una gestione oculata ma allo stesso tempo ambiziosa del mercato.

L’arrivo di Jashari sarebbe un tassello fondamentale nel centrocampo rossonero, fornendo a mister Allegri ulteriori opzioni tattiche e un profilo giovane ma già con una certa esperienza, ideale per la sua crescita nel calcio italiano. Il giocatore, dal canto suo, ha espresso più volte la sua preferenza per il Milan, un fattore che potrebbe giocare a favore dei rossoneri nelle fasi finali della trattativa.

La pressione ora è tutta sul Lucerna. Dopo questa netta presa di posizione di Tare, il club svizzero dovrà decidere se accettare l’offerta considerata “importante” dal Milan o rischiare di perdere il giocatore in futuro a condizioni meno vantaggiose. La strategia del calciomercato Milan è chiara: mostrare determinazione ma anche un limite invalicabile. Si attende con ansia la risposta del Lucerna, con i tifosi rossoneri in trepidazione per l’esito di una delle trattative più calde di questa sessione estiva di mercato. Il Milan di Tare e Allegri ha lanciato il suo guanto di sfida.