Jashari Milan, Allegri ha una speranza! Contatti sempre più fitti, spunta la possibile data dello sbarco a Milano

Jashari Milan, Massimiliano Allegri spera che il calciatore possa essere a Milano tra stasera e domani: gli aggiornamenti

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan è più che mai protagonista, puntando a rafforzare la propria rosa con innesti di qualità. L’obiettivo principale in queste ore è Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Club Brugge. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la trattativa è alle battute conclusive e l’ottimismo è altissimo in casa rossonera.

L’offerta del Milan: 34 milioni di euro più bonus

Il calciomercato Milan ha presentato un’offerta significativa al Club Brugge: 34 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono 4.5 milioni di euro di bonus. Questi bonus, a quanto pare, sono “facilmente raggiungibili”, il che porterebbe il costo totale dell’operazione a ben 38.5 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia la volontà del club di Via Aldo Rossi di assicurarsi le prestazioni del giovane svizzero, considerato un profilo ideale per il centrocampo rossonero.

Incontro decisivo per le modalità di pagamento

La giornata di oggi, martedì 5 agosto 2025, è cruciale. È infatti previsto un incontro decisivo tra le dirigenze del Milan e del Club Brugge per definire le modalità di pagamento. I rossoneri, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare al timone delle operazioni di mercato, sperano di trovare la quadra finale e di chiudere l’affare in tempi brevissimi. L’obiettivo è portare Jashari a Milano già tra stasera e domani, un segnale forte della fiducia nel buon esito della trattativa e della volontà di integrare il giocatore il prima possibile sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Contratto quinquennale per Jashari: 2.5 milioni di euro a stagione

Per Ardon Jashari è pronto un contratto di cinque anni, un segnale della visione a lungo termine del Milan e della fiducia nelle sue potenzialità. Il centrocampista percepirà uno stipendio di 2.5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Questa offerta economica riflette il valore che il Milan attribuisce al giocatore e la sua importanza nel progetto tecnico di Allegri.

Jashari: un rinforzo chiave per il Milan di Allegri e Tare

L’arrivo di Jashari rappresenterebbe un colpo importante per il Milan. Il centrocampista è noto per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la sua abilità nel distribuire il gioco. Qualità che lo renderebbero un tassello fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, che punta a costruire una squadra solida, dinamica e competitiva per la prossima stagione. Il lavoro del nuovo DS Igli Tare è stato finora impeccabile, dimostrando grande determinazione nel perseguire gli obiettivi di mercato e nel rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa: l’annuncio ufficiale di Jashari sembra ormai questione di ore.