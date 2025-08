Jashari Milan, Serafini bacchetta il Brugge sulla trattativa: l’ha detto veramente

Jashari Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha criticato duramente il club belga per la gestione della trattativa: le parole

Il calciomercato Milan si trova al centro di un acceso dibattito di mercato, con il nome di Ardon Jashari che infiamma gli animi dei tifosi e degli addetti ai lavori. La potenziale trattativa con il Bruges, squadra belga nota per la sua intransigenza nelle negoziazioni, è stata oggetto di un commento pungente da parte del noto giornalista Luca Serafini. Le sue parole, rilasciate in un contesto non specificato ma evidentemente legato alle dinamiche di mercato del Milan, mettono in luce una prospettiva critica sull’approccio del club belga, definendoli “mercanti” e sottolineando la loro abilità nel massimizzare i profitti.

Serafini non usa mezzi termini: “Io con il Bruges non tratterei più per principio: sono mercanti, sanno fare splendidamente e avidamente quel mestiere in tutte le salse. Sparano sempre a vanvera, qualcuno ci casca. Non valeva 35 milioni De Ketelaere, non li vale oggi Jashari“. Questa dichiarazione, riportata testualmente, getta un’ombra sulle tattiche negoziali del Bruges, accusandoli di gonfiare i prezzi e di sfruttare la fretta o la disperazione degli acquirenti. Il riferimento a Charles De Ketelaere, ex giocatore del Bruges passato al Milan per una cifra considerevole che non ha finora ripagato le aspettative, è un chiaro esempio del “modus operandi” che Serafini contesta.

Nonostante la sua forte critica alle richieste del Bruges, Serafini riconosce che, se un giocatore è ritenuto fondamentale per la squadra, è giusto perseguirlo con decisione. “È pur vero che se tu hai fisso in testa un obiettivo devi cercare di centrarlo con risolutezza, perché è il contrario che altrimenti ti verrà rinfacciato”. Questa frase sottolinea la responsabilità di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, e di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, nel prendere decisioni che possano influire sul futuro della squadra.

Il centrocampo del Milan è un reparto che necessita di rinforzi, e Ardon Jashari, vista la sua giovane età, rappresenterebbe un investimento non solo per il presente ma anche per il futuro a lungo termine del club. Le parole di Serafini si concludono con un incoraggiamento ad Allegri e Tare: “Se Allegri e Tare pensano che Jashari sia la soluzione migliore per completare il centrocampo del Milan (e per molti anni, vista l’età) fanno bene a caricare la pipa”. Questo suggerimento, dal sapore quasi colloquiale, invita la dirigenza rossonera a perseguire con convinzione l’acquisto di Jashari se davvero lo ritengono l’elemento mancante per completare il puzzle tattico della squadra.

In un mercato sempre più competitivo e speculativo, le dinamiche tra club venditori e acquirenti sono complesse. Le parole di Luca Serafini offrono uno spaccato interessante su queste dinamiche, mettendo in guardia il Milan dalle strategie del Bruges ma al contempo spronando la società a non tirarsi indietro se l’obiettivo Jashari è veramente considerato un tassello irrinunciabile per il futurorossonero. La palla, ora, passa ad Allegri e Tare, che dovranno decidere se le abilità e il potenziale di Ardon Jashari giustificano un’ulteriore trattativa con il “mercante” Bruges.